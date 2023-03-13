Выставка - презентация 14 отечественных вузов открылась в Русском доме в Бейруте

Как отметил председатель Ассоциации выпускников советских вызов в Ливане Тони Маалюф, наука и образование являются традиционным направлением партнерства с РФ

БЕЙРУТ, 13 марта. /ТАСС/. Выставка-презентация "Образование в России", открывшаяся в понедельник в Русском доме на улице Верден, вызвала большой интерес ливанской общественности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин.

По его словам, в этом масштабном мероприятии принимают участие представители 14 вузов РФ. "Выставка проводится не только в Бейруте, но также в таких крупных городах, как Баальбек, Триполи и Тир, - рассказал собеседник. - Будущие студенты и аспиранты проявили к ней повышенное внимание".

Постоянный участник выставок-презентаций в Бейруте - Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе, где учатся 700 студентов из 16 государств. "Ливанцев и выходцев из других арабских стран традиционно привлекают специальности в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и сфере информационной безопасности, - отметил начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Станислав Сидоренко. - В последнее время растет также интерес к клинической биохимии".

Юных посетителей привлек на выставке стенд Самарского государственного аэрокосмического университета им. С. П. Королева, где учатся свыше тысячи иностранных студентов. Его представитель Евгений Чурсин рассказал, что "из Египта, Ирака, Ливана и Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы идет стабильный поток ребят, которые поступают на факультеты авиастроения и ракетно-космической техники".

"В первую очередь мы готовим инженеров-механиков и конструкторов, которые будут создавать летательные аппараты, - подчеркнул он. - Обучение ведется на русском, что обусловлено спецификой нашего университета". По словам Чурсина, "язык космоса - это русский язык, подавляющее большинство технологий, которые позволяют жить безопасно на орбите, изобретены в России".

Как отметил председатель Ассоциации выпускников советских вызов в Ливане Тони Маалюф, наука и образование являются традиционным направлением партнерства с Россией. "Мы ожидаем, что проведение этой выставки будет способствовать увеличению числа обучающихся в РФ ливанских студентов, учитывая растущий рейтинг российских вузов", - сказал он.