Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав потребителей

Специалисты ведомства ответят на вопросы о реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут о надзорных мероприятиях в сфере ЗПП в период действия моратория на проверки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор открывает со вторника горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, которая будет работать по 24 марта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта. В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут об особенностях проведения надзорных мероприятий в сфере ЗПП в период действия моратория на проверки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Консультацию можно получить по телефону единого консультационного центра ведомства: 8-800-555-49-43.