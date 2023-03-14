Вильфанд заявил, что погода в Москве начала развиваться по "весеннему сценарию"

Дожди способствуют быстрому таянию снега, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Воскресный дождь в Москве обозначил развитие погоды по "весеннему сценарию", так как плотность снега начала меняться. Именно дожди способствуют быстрому таянию снега, а не солнце и тепло, рассказал ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны. Дело в том, что ничто так не разрушает снежный покров, ни солнце, ни тепло, как хороший дождь. Он оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на снег. Сильный дождь, который прошел в воскресенье, - это первый признак того, что плотность снега будет меняться. Началось развитие по "весеннему сценарию", - сказал он.

Вильфанд призвал москвичей не питать иллюзий о начале весны с ясным небом и отсутствием осадков. Ее приход всегда сопровождается непогодой.

"Прошедшее воскресенье - это характерный день для весны. Все ждут весну, представляя, что это голубое небо, солнышко, немного снежка, но на самом деле весна не так начинается", - отметил он.