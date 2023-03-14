На севере Сахалина и в Хабаровском крае из-за непогоды задержали более 10 рейсов

Некоторые из них перенесли на 15 и 16 марта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Более 10 авиарейсов на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и городами Хабаровского края, а также по внутренним направлениям во вторник задержаны из-за непогоды на севере Сахалина и на материке. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям. В Южно-Сахалинске хорошая погода", - рассказали в аэропорту.

По информации аэропорта, нарушено авиасообщение с Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью (Хабаровский край), Южно-Курильском на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область), Зональным, Шахтерском и Охой (центральная и северная часть Сахалина). Часть рейсов перенесли на 15 и 16 марта, другая часть задержана на несколько часов. Количество ожидающих пассажиров пока не уточняется. В гостинице и питании никто не нуждается.

Сейчас на северной половине Сахалина и в Хабаровском крае сильный ветер, наблюдается метель, отмечается плохая видимость. В южной части Сахалина держится хорошая солнечная погода, осадков нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы составляет минус 1 градус..