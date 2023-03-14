Сенатор заявила, что российские пенсии в ЛНР к 2028 году будут получать 540 тыс. человек

Уже более 15 тыс. жителей ЛНР подали заявления на пересмотр своих пенсий по российскому законодательству, отметила Дарья Лантратова

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число получателей российских пенсий в Луганской народной республике (ЛНР) к концу переходного периода достигнет 540 тыс., сообщила ТАСС сенатор от региона Дарья Лантратова.

"На данный момент уже более 15 тыс. жителей ЛНР подали заявления на пересмотр своих пенсий по российскому законодательству, однако это составляет всего около 3% от общего числа получателей пенсий в ЛНР. По планам на конец переходного периода (до конца 2027 года - прим. ТАСС) все 540 тыс. получателей пенсий в ЛНР должны быть переведены на российские пенсии. Это позволит большинству жителей региона получать более стабильные и высокие выплаты, чем ранее", - отметила Лантратова.

По словам сенатора, в данный момент с пенсионерами республики работает 31 клиентская служба, для жителей удаленных населенных пунктов созданы выездные бригады. "Для более эффективной работы клиентских служб и сокращения времени ожидания на оформление документов уже сейчас рассматриваются возможности по увеличению количества отделений и сотрудников, занимающихся пересмотром пенсий", - подчеркнула сенатор.

17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, он вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.