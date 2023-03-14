Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получит пожизненное заключение

В январе жюри присяжных признало Саипова виновным по 28 пунктам обвинения, в том числе в убийстве, покушении на убийство, а также в оказании поддержки иностранной террористической организации

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Жюри присяжных в понедельник не смогло достичь согласия относительно смертного приговора уроженцу Узбекистана Сайфулло Сарипову, который устроил теракт в Нью-Йорке в 2017 году, в силу этого он в обязательном порядке будет приговорен к пожизненному заключению. Об этом говорится в распространенном сообщении прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка.

26 января жюри присяжных признало Саипова виновным по 28 пунктам обвинения, в том числе в убийстве, покушении на убийство, а также в оказании поддержки иностранной террористической организации. Далее присяжные рассматривали вопрос, заслуживает ли виновный смертной казни. Поскольку к единогласному решению они прийти не смогли, то, согласно законодательству, смертная казнь в качестве наказания будет заменена пожизненным заключением. Судья должен вынести такой приговор в обязательном порядке и не может его смягчить. Формальная процедура оглашения приговора состоится позднее.

Смертный приговор не приводился в исполнение в штате Нью-Йорк на протяжении уже более 50 лет.

31 октября 2017 года Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из нью-йоркских улиц на берегу реки Гудзон, давя всех, кто попадался ему на пути. Теракт произошел в нескольких сотнях метров от мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года. В результате нападения, названного властями США терактом, погибли 8 человек, более 10 пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован. Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).