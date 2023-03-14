В Хабаровске за несколько дней выпало больше месячной нормы осадков

За прошедшие сутки выпало 18 мм снега

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Циклоны принесли сильные снегопады на территорию Хабаровского края, в региональной столице за несколько дней выпало больше месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

"На территорию Хабаровского края с 9 марта оказывают влияние два циклона. Последний, начавший активно проявляться с 12 марта, более интенсивный. За это время в Хабаровске выпало больше месячной нормы осадков - это 29 мм. При этом за прошедшие сутки выпало 18 мм снега", - сказали в Гидрометцентре. В городе расчищают улицы, отмечаются пробки.

Снег, местами сильный, прошел по всей территории Хабаровского края. Во вторник, в среду и в четверг в северных районах ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе усиление ветра до 20-25 м/с.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас эпицентр циклона находится над Тугуро-Чумиканским районом. За истекшие сутки максимальное зарегистрированное количество осадков, до 35 мм, выпало в южных и центральных районах региона. Прошедшей ночью в Аяно-Майском районе зафиксировали самый сильный снегопад. Сообщений о возникновении ЧС в результате циклона пока не поступало.

Из-за погодных условий и сложной дорожной обстановки ограничили движение по нескольким трассам. Пассажирские автобусы не пускают по дорогам Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный с подъездом к поселку Горный, Комсомольск-на-Амуре - Амурск с подъездом к селу Ачан, а также по дороге Хабаровск - Биробиджан. Движение для автобусов и грузовиков закрыто на федеральных автодорогах А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 12 км - 240 км, А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Большегрузам нельзя сейчас ездить по дороге между населенными пунктами Снежный и Уктур Комсомольского района.

На дорогах региона и краевого центра было организовано дежурство четырех мобильных групп МЧС на полноприводной технике. Их помощь потребовалась в 11 случаях. С дорожными условиями не справились водители шести большегрузов и пяти легковых автомобилей. Некоторые были эвакуированы с опасного участка при помощи буксировочных тросов и техники высокой проходимости, других из снежных заносов удалось вытолкать вручную. Во вторник дежурство групп продолжится. Определены маршруты патрулирования трасс и места дежурства на дорогах по направлению из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, участок сообщением Комсомольск - Селихино, а также в самом Хабаровске. Кроме того, спасатели выезжают по заявкам граждан. В регионе нарушено авиасообщение.