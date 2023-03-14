14 марта, 01:41

Вильфанд: автовладельцам в Центральной России рано думать о смене зимней резины

Обычно погода позволяет это сделать не раньше середины апреля, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Автомобилистам Центрального федерального округа еще рано задумываться о смене зимней резины на летнюю. Обычно погода позволяет это сделать не раньше середины апреля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Еще очень рано. Обычно в середине апреля меняют резину, это не прогноз, а климатические наблюдения. До этого периода очень часто бывают ночные заморозки, поэтому утром заметная гололедица. Это опасно", - сказал он.

По словам Вильфанда, после первой недели апреля обычно можно начинать готовиться к смене зимней резины и следить за прогнозами метеорологов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
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