Движение по автодороге в аэропорт из Норильска ограничили из-за сильного ветра

Проезд разрешен для технологического транспорта и автобусов

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Движение по автодороге в аэропорт из Норильска в Красноярском крае закрыли для всех видов транспорта (кроме технологического и автобусов) из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом говорится в сообщении мэрии Норильска.

"С 08:30 (04:30 мск) 14 марта по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляется по расписанию", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, ограничение введено в превентивных целях - с 14 марта в городе действует штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, сейчас в Норильске минус 22 градуса, наблюдается низовая метель с порывами ветра до 15 м/c.