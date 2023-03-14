В Биробиджане микрорайон остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Под отключение попали 19 многоквартирных домов, детский сад и школа, сообщили в городской администрации

ТАСС, 14 марта. Авария на магистральном трубопроводе в Биробиджане привела к отключению от водоснабжения одного из микрорайонов и части пригородного поселка. Об этом во вторник сообщает пресс-служба мэрии.

"С 09:00 (02:00 мск) работники Государственного предприятия Еврейской автономной области "Облэнергоремонт плюс" приступили к устранению порыва на магистральном трубопроводе с холодным водоснабжением в районе улицы Лазо, [дом] №22. На время работ под отключение холодного и горячего водоснабжения попали микрорайон Биробиджан II и часть поселка Заречье. Снижение давления в системе возможно по улицам Советской, Широкой и Невской. Ремонтные работы будут вестись до конца рабочего дня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что под отключение попали 19 многоквартирных домов, детский сад и школа. Котельная работает в штатном режиме, забор воды производится из скважины. Планируется завершить ремонтные работы до вечера.