На Урале в центре "Микрохирургия глаза" в 3,5 раза выросла выявляемость глаукомы

Это стало возможным благодаря диспансеризации, открытию кабинета доврачебной тонометрии и другим мерам, отметили в пресс-службе клиники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" увеличил выявляемость глаукомы, показатель составляет 25 тыс. пациентов, что в 3,5 раза больше, чем 18 лет назад. Это стало возможным благодаря диспансеризации, открытию "Школы глаукомного больного", кабинета доврачебной тонометрии и другим мерам, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе центра.

"Сегодня вместо зарегистрированных в 2005 году 7 тыс. пациентов на учете в глаукомном отделении центра находятся 25 тыс. пациентов. Тогда в группе инвалидности больше 55% глаукомных больных были абсолютно слепыми, а уже за годы работы отделения этот процент уменьшился до 17%", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что увеличить выявляемость глаукомы удалось благодаря 18-летней работе первого в городе амбулаторного отделения диагностики и лечения глаукомы Екатеринбургского центра. "Мы начали с диспансеризации горожан, затем открыли "Школу глаукомного больного", чтобы оценить масштаб проблемы, организовать жителей и разъяснить им ситуацию. Открыли кабинет доврачебной тонометрии, где любой желающий может бесплатно измерить свое внутриглазное давление бесконтактным методом и при необходимости вовремя начать лечение", - добавили в пресс-службе.

Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" - один из крупнейших офтальмологических центров России, здесь прошли диагностику более 6 млн жителей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно в центре выполняют более 50 тыс. операций, 25 тыс. из которых - по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.