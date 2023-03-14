В Москве ожидается облачная погода и до пяти градусов тепла

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 1 градуса. Ветер южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 1-6 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.