Пострадавшую от осколков ракет в Белгородской области могут перевести на лечение в Москву

Женщина находится в реанимации

ТАСС, 14 марта. Жительница Белгородского района, пострадавшая от обломков ракет в понедельник, может быть переведена в Москву, если позволит ее состояние. Сейчас она продолжает находиться в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник.

"Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Утром в понедельник над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты четыре ракеты. В результате инцидента в больницу доставили одну пострадавшую, также осколками были повреждены два частных домовладения.

Система ПВО также сработала во вторник ночью, добавил Гладков. В результате инцидента никто не пострадал. "По разрушениям: сейчас администрации проведут подомовой обход, и, если они есть, сразу начнем восстановление", - уточнил глава региона.