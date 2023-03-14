В Крыму посоветовали новым регионам инвентаризировать объекты инфраструктуры

По мнению председателя госсовета республики Владимира Константинова, такая мера станет сравнительной планкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Новым регионам в составе России нужно будет провести инвентаризацию состояния инфраструктуры, доставшейся им после украинского периода. Такое мнение во вторник высказал ТАСС председатель госсовета республики Владимир Константинов.

"Нужно обязательно проинвентаризировать состояние инфраструктуры в новых регионах. Очень важно сделать это до того, как Россия начнет тратить большие деньги на их развитие. Инвентаризация станет сравнительной планкой: столько было - столько мы сделали. Люди, которые приедут, например, в Крым на девятилетие воссоединения с Россией, и которые никогда здесь не были, им покажется, что здесь всегда была развитая инфраструктура. Хотя мы тысячи объектов сдали после 2014 года. Мы сами живем здесь, глаза в определенной степени "замылены". А человек, к примеру, побывавший здесь в 2013 году и сейчас, сразу видит разницу", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента рассказал, что при поездке по дороге Мариуполь - Бердянск в Запорожской области его автомобиль утопал в грязи. "Я такой дороги не видел очень давно, мягко говоря. Мы плыли, плыли всю дорогу в болоте. Передвигались со скоростью 15-20 км/ч", - отметил Константинов.

По его мнению, в ходе инвентаризации инфраструктуры новых территорий необходимо также подсчитать, сколько школ, детских садов и других социальных объектов возвели украинские власти за 30 лет. "Это надо обязательно сделать, потому что в эйфории мы сейчас все отремонтируем и построим там, и забудется то, в каком состоянии объекты достались России после Украины", - отметил Константинов.

Весной 2014 года после государственного переворота на Украине в Крыму и Севастополе прошли референдумы по вопросу воссоединения с Россией. После этого девять лет на полуострове активно развивалась инфраструктура, построен мост через Керченский пролив, трасса "Таврида", новый терминал аэропорта Симферополя. Осенью прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях также прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.