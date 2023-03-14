Число самоубийств в Японии в 2022 году выросло на 4,2%

Рост зафиксирован на фоне рекордно высокого числа случаев суицида среди детей, которое впервые за все время ведения статистики превысило 500

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Более 21,8 тыс. случаев суицида зафиксировано в Японии в 2022 году. Как следует из статистики министерства здравоохранения, труда и благосостояния, этот показатель на 4,2% выше по сравнению с предыдущим годом, передает во вторник канал NHK.

По данным ведомства, 67,4% случаев приходится на мужчин, самая многочисленная возрастная категория - старше 50 лет.

Рост числа самоубийств зафиксирован на фоне рекордно высокого числа случаев суицида среди детей, которое впервые за все время ведения статистики превысило 500. В 2022 году, по уточненным данным, было зарегистрировано 514 таких случаев. Число самоубийств среди учеников старшей, средней и начальной школы составило 354, 143 и 17 соответственно.

Ведомство ранее призвало школы и родителей больше внимания уделять детям, сталкивающимся с трудностями, и не закрывать глаза даже на косвенные признаки тревожного состояния у школьников. В Японии круглосуточно работает консультационная служба, в которую дети могут обратиться по телефону. Власти обещают проработать дополнительные меры для оказания людям поддержки, в том числе путем предоставления консультаций.

Число самоубийств в Японии в целом снижается последние 20 лет с примерно 35 тыс. случаев в начале нулевых годов XXI века. Снизившись до примерно 20 тыс., этот показатель вновь несколько вырос в 2020 году, а в 2021 году вновь сократился.