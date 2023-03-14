Жители Токио в 2022 году нашли и принесли в полицию потерянных денег на $30 млн

Самой крупной находкой оказалась коробка, в которой лежали $254 тыс.

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Жители Токио в прошлом году нашли и принесли в полицию рекордное количество потерянных денег на общую сумму почти 4 млрд иен - около $30 млн. Это максимальное количество с 1940 года, когда начали вести такую статистику, сообщило во вторник Токийское полицейское управление.

Общая сумма денег, доставленных честными и бдительными гражданами, выросла примерно на 600 млн иен (почти $5 млн) по сравнению с предыдущим годом. Самой крупной находкой оказалась потерянная кем-то коробка, в которой находилось 34 млн иен (более $254 тыс.).

Всего в прошлом году в полицию в Токио сдали более 3,7 млн потерянных кошельков, кредитных карточек, водительских прав, документов и других ценных вещей. В собственность столичной префектуры поступили 727 млн иен (более $5,4 млн), у которых после установленного законом срока так и не нашлись владельцы.