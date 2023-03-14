Беглов: добровольцы СВО из Петербурга получат установленные для военнослужащих льготы

Губернатор Петербурга отметил, что по постановлению городского правительства о дополнительном социальном пакете участникам СВО и членам их семей, принятом в октябре 2022 года, льготы предоставлялись военнослужащим Министерства обороны РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из Санкт-Петербурга в составе добровольческих формирований получат те же льготы, которые были установлены для военнослужащих Минобороны. Об этом сказал в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что по постановлению городского правительства о дополнительном социальном пакете участникам СВО и членам их семей, принятом в октябре 2022 года, льготы предоставлялись военнослужащим Министерства обороны РФ. Для получения мер социальной поддержки требовалась справка об участии в спецоперации, которую военкоматы выдавали только военнослужащим.

"В ноябре 2022 года, в федеральный закон "Об обороне" была добавлена статья "Добровольческие формирования". Она допускает распространение статуса военнослужащего на добровольца, заключившего контракт о пребывании в добровольческом формировании с Минобороны РФ. У города появились правовые основания для уравнивания в праве на льготы бойцов-военнослужащих и бойцов-добровольцев. Сейчас завершается работа над подготовкой соответствующего нормативного правового акта Санкт-Петербурга", - пояснил губернатор.

Для участников спецоперации и их семей в Петербурге разработан пакет льгот, которые касаются бесплатного проезда, питания детей, первоочередного приема ребенка в школу и детский сад.