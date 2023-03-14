В Запорожской области сообщили о проделанной работе по созданию реестра туробъектов

По словам министра культуры, спорта и туризма региона Радика Исякаева, сейчас идет процесс инвентаризации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Запорожской области проделали большую работу по созданию реестра туристических объектов региона в рамках подготовки области к туристическому сезону. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр культуры, спорта и туризма региона Радик Исякаев в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

"У нас 1 500 средств размещения на побережье Азовского моря. Большую работу провели в создании реестра [туристических объектов], сейчас идет процесс инвентаризации", - сказал он.

По словам Исякаева, главной задачей власти видят обеспечение безопасности. "На нашем совещании, где все это обсуждалось, были представители МВД, МЧС, военные - все органы. Каждый внес свои предложения, и мы вносим свои акты, <...> чтобы облегчить работу средствам размещения", - указал он.

"Ждем много туристов, еще ждем на реабилитацию участников СВО. Совместно с объектами размещения уже работаем в этом направлении", - сообщил министр.

Он также проинформировал, что власти области работают над созданием в регионе туристического кластера. "У нас ведь от Бердянска до Кирилловки - это же все Азовское море. Оно самое теплое", - отметил Исякаев.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион начал подготовку к курортному сезону, в области за короткий срок примут все меры для обеспечения туристов качественными и безопасными услугами. По его словам, в регионе гостевые дома, санатории, детские лагеря в основном расположены в Бердянске, Кирилловке, Приморске. Как пояснил Балицкий, сейчас есть возможность единовременно разместить около 200 тыс. человек в Запорожской области.