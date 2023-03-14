В Чите 12 семей получили временное жилье после взрыва газа в пятиэтажном доме

Закончить расселение планируется в течение недели

ТАСС, 14 марта. Арендованное жилье предоставлено для 12 семей, пострадавших от взрыва бытового газа в многоквартирном доме в пригородном поселке Антипиха в Чите. Об этом сообщили в правительстве Забайкалья.

"На предоставление временного жилья, которое арендует городская администрация, поступило 21 заявление, 12 семей уже переехали", - сообщили в правительстве, уточнив, что пострадали 1-й и 2-й подъезды.

Закончить расселение планируется в течение недели, отметил исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Александр Зудилов.

Ранее жителям 3-го и 4-го подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, до этого четырехподъездный дом обследовали специалисты на предмет безопасности. Межведомственная комиссия 12 марта признала 3-й и 4-й подъезды пригодными для проживания.

"Для жителей первого и второго подъездов организован бесплатный вывоз вещей и мебели. Предприниматель выделил машины, грузить помогают волонтеры, забирать вещи будут по графику, который согласуют с учетом удобного для собственников времени, - сказал глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев. - Пока подъезды в доме охраняет полиция, в ближайшее время будет заключен договор с частным охранным предприятием для предотвращения мародерства. Во дворе дома восстановили уличное освещение".

9 марта в пригородном поселке Антипиха на востоке Читы произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы двое взрослых и один ребенок. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг ненадлежащего качества"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Ущерб, по предварительным данным, составил 12 млн рублей.