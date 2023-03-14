Между Биробиджаном и Хабаровском восстановили пассажирское сообщение

Оно было прервано ранее из-за снегопада

ТАСС, 14 марта. Автобусные перевозки пассажиров между ключевым городом Еврейской автономной области (ЕАО) Биробиджаном и Хабаровском, приостановленные 13 марта, возобновлены. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления МЧС.

"С 14:00 14 марта 2023 года открыто движение для пассажирских автобусов по направлениям: город Биробиджан - город Хабаровск; город Хабаровск - город Биробиджан", - говорится в распространенном сообщении.

По данным спасателей, в ЕАО шел снег, наблюдалась слабая метель с ветром 5-10 м/с и порывами до 9-14 м/с. Температура воздуха составляла от минус 16 до нуля градусов.