В Херсонской области выдали около 80 тыс. российских паспортов

Врио губернатора Владимир Сальдо отметил, что в связи с этим увеличивается количество работников в центрах получения паспортов

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Около 80 тыс. российских паспортов уже выдано в Херсонской области, к 1 сентября планируется увеличить эту цифру до 150 тыс. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"На сегодняшний день выдано около 80 тыс., задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. паспортов. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что сейчас увеличивается количество работников в центрах получения паспортов.

По его словам, МВД присылает бригады из других регионов России, поскольку местных не хватает.