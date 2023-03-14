14 марта, 06:09

В Херсонской области выдали около 80 тыс. российских паспортов

© Валерий Стурит/ ТАСС

Врио губернатора Владимир Сальдо отметил, что в связи с этим увеличивается количество работников в центрах получения паспортов

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Около 80 тыс. российских паспортов уже выдано в Херсонской области, к 1 сентября планируется увеличить эту цифру до 150 тыс. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"На сегодняшний день выдано около 80 тыс., задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. паспортов. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что сейчас увеличивается количество работников в центрах получения паспортов.

По его словам, МВД присылает бригады из других регионов России, поскольку местных не хватает. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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