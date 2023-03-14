На семьи погибших из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области распространили выплаты

Они составляют до 5 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Выплаты в размере до 3 млн рублей при ранении и до 5 млн рублей при гибели получат семьи жителей Херсонской области, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я собираю информацию по каждому человеку, который погиб или пострадал из-за обстрелов. Мы на их семьи распространяем выплаты, как и на военных: при ранении выплачивается материальная помощь до 3 млн рублей, при смерти - до 5 [млн], чтобы хоть как-то компенсировать и дать возможность ощутить поддержку государства", - сказал Сальдо.

В то же время он уточнил, что среди мирного населения количество пострадавших "не такое критичное".