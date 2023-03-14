МВД Белоруссии: обученных на Западе наемников могут привлечь для дестабилизации в стране

Как заявили в ведомстве, такие планы, в частности, есть у участников "полка Калиновского"

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органам Белоруссии известно о планах находящихся за рубежом экстремистов дестабилизировать обстановку в стране, в том числе с помощью подготовленных на Западе наемников. Об этом заявил во вторник начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко.

"Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как "полк Калиновского" и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе", - отметил представитель МВД, заявление которого опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По словам Ананенко, в Белоруссии "у боевиков остались связи, в ряде случаев родственники и знакомые, которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины". Начальник управления МВД сообщил, что с начала 2022 года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наемников. По информации милицейского ведомства, в самом полку Калиновского до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. "Сегодня известно о более чем 20 убитых в ходе специальной военной операции. Количество раненых и пропавших без вести идет на десятки, есть пленные и дезертиры", - проинформировал Ананенко.

Он обратил внимание, что связи воюющих в составе незаконных вооруженных формирований на территории Украины белорусских наемников зафиксированы и системно отрабатываются на предмет подрывной деятельности внутри страны и оказания содействия зарубежным радикальным инициативам.