На границе с Россией выезда в Грузию ожидают более 1 тыс. большегрузов

На грузинском пункте пропуска в очереди находятся 27 большегрузов, очереди из легковых нет

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. большегрузов скопилось перед пунктом пропуска в России в ожидании выезда из страны в Грузию. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге с 01:30 14 марта.

В Грузии перед пунктом пропуска скопились 1 046 большегрузов и 10 легковых машин. На грузинском пункте пропуска в очереди находятся 27 большегрузов, очереди из легковых нет.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.