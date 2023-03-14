В Республике Алтай участников СВО освободили от транспортного налога

Это совместная законодательная инициатива правительства региона и Госсобрания

ТАСС, 14 марта. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, проживающие в Республике Алтай, освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram.

"От уплаты транспортного налога освобождены участники специальной военной операции. Новая мера поддержки будет предоставлена и призванным по частичной мобилизации, и проходящим военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, и добровольцам. Также от уплаты транспортного налога будут освобождены члены семей участников специальной военной операции", - написал Хорохордин.

Он уточнил, что это совместная законодательная инициатива правительства Республики Алтай и Госсобрания. "Таким образом, мы продолжаем расширять меры поддержки наших бойцов и их семей", - добавил он.

Ранее в регионе была утверждена единовременная региональная выплата мобилизованным в 100 тыс. рублей. Кроме того, семьи участников спецоперации в первоочередном порядке получают места в детских садах. Дети военнослужащих, являющиеся студентами очных отделений колледжей и техникумов региона, школьники 5-11- классов и воспитанники детских садов обеспечены бесплатным питанием. Дети военнослужащих также могут бесплатно обслуживаться в республиканском комплексном центре соцобслуживания и отдыхать в детских оздоровительных лагерях на территории региона. В декабре для участников СВО был установлен бесплатный проезд в общественном транспорте.