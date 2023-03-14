Ростех направит в регионы 800 тыс. доз монокомпонентной вакцины против кори

В госкорпорации напомнили, что общероссийская вакцинация против кори начнется 3 апреля и продлится до конца 2023 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) направит в российские регионы 800 тыс. доз монокомпонентной вакцины против кори для проведения дополнительной вакцинации непривитых и не болевших ранее граждан. Об этом говорится в сообщении госкорпорации во вторник.

"Холдинг "Нацимбио" до конца года направит в регионы 800 тыс. доз монокомпонентной вакцины против кори производства НПО "Микроген". Поставки будут выполнены по заявкам регионов. Еще свыше 4 млн доз вакцин с коревым компонентом направим в субъекты в течение 2023 года для проведения плановой вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

В Ростехе пояснили, что кампания направлена на вакцинацию категорий населения, не охваченных стандартной процедурой иммунизации для формирования коллективного иммунитета и препятствования распространению инфекции. В госкорпорации напомнили, что общероссийская вакцинация против кори начнется 3 апреля и продлится до конца 2023 года.

Корь - острое вирусное заболевание. По мнению специалистов, эффективной мерой профилактики является вакцинация. Как сообщали в марте в Роспотребнадзоре, случаи заболевания корью регистрируются в настоящее время в отдельных регионах - Новосибирской, Самарской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов РФ. Рост заболеваемости корью в ведомстве связали с прилетом в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и дальнейшим включением в эпидемический процесс непривитых граждан РФ.

Также в марте для предотвращения дальнейшего распространения заболевания было подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ "О проведении подчищающей иммунизации против кори". Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против этого заболевания.

"Нацимбио" с 2015 года выступает ключевым поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории РФ, для применения в рамках НКПП. По итогам 2022 года холдинг Ростеха поставил 107 млн доз препаратов от гриппа и других инфекций в 85 регионов страны. Всего с 2015 по 2023 годы компания передала в государственные медицинские учреждения более 1 млрд доз вакцин.