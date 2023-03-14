Минздрав предложил включить лекарства в систему, не допускающую продажу "просрочки"

Как отметили в Центре развития перспективных технологий, инициатива не отразится на стоимости препаратов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России предложило расширить на медицинские препараты эксперимент по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченных товаров. Об этом говорится в проекте доклада министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко президенту России Владимиру Путину (есть в распоряжении ТАСС).

"В целях недопущения продажи лекарственных препаратов с истекшим сроком годности видится целесообразным включение лекарственных препаратов в проводимый с 1 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи определенных категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности", - сообщается в проекте документа.

В эксперименте, действующем с 1 февраля по 1 августа 2023 года, участвуют отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, отслеживается с помощью средств маркировки системы "Честный знак". Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

"Мы готовы провести такой эксперимент, если соответствующее решение будет принято. Всего в 2022 году государственная система "Честный знак" в автоматическом режиме зафиксировала небольшую долю нарушений, связанных с продажей просроченных лекарств в аптеках от общего объема продаж - порядка 80 тыс. упаковок в месяц по всей России. Это менее 1% от общего объема продаж. Тем не менее с этой проблемой необходимо бороться, так как нарушения на рынке все же происходят, а просроченные лекарства могут быть опасны для здоровья россиян", - сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В ЦРПТ заверили, что инициатива не отразится на стоимости лекарств, поскольку каких-либо значительных доработок учетных систем не потребуется. Фактически необходимо будет включить в системе "всего лишь один параметр, соответствующий функционал в ней уже реализован", добавили в ЦРПТ.

О "Честном знаке"

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.