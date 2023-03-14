Фальков: в технических вузах призывают сократить срок обучения в магистратуре

Как заявил министр науки и высшего образования РФ, этот вопрос обсуждается

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские вузы инженерно-технических специальностей заявляют о необходимости сократить срок обучения в магистратуре с двух лет, сообщил во вторник министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Технические вузы активно заявляют, что им нужна технологическая магистратура меньше, чем два года. И этот вопрос мы сегодня обсуждаем", - сказал он на комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

На данный момент срок обучения в магистратуре составляет два года по всем специальностям по очной форме обучения, по очно-заочной или заочной - около 2,5 года. Ранее Фальков заявлял, что по ряду специальностей этот срок может быть сокращен до одного года.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.