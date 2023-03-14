Магистратура останется регулируемым ФГОС уровнем образования

Как сообщили в Минобрнауки РФ, она не станет видом дополнительного образования

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Магистратура в новой системе в РФ останется уровнем образования, который регулируется федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), она не станет видом дополнительного образования. Об этом сообщил во вторник замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

"Магистратура будет реализовываться на основании ФГОС. Это будет уровень образования, регулируемый государством. Что касается дополнительного профессионального образования (ДПО), то программы ДПО разрабатываются по заказу конкретного работодателя", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата на комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

Афанасьев отметил, что программы ДПО государством не регулируются.