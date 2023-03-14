Житель Нижнего Новгорода рассказал, как потратит выигранный в лотерее 1 млрд рублей

Александр Земсков планирует погасить кредиты и купить автомобиль

ТАСС, 14 марта. Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, выигравший 1 млрд рублей в новогоднем тираже "Русского лото", планирует расходовать деньги разумно. Об этом сообщается на сайте лотерейной компании.

"Победителем новогоднего, 1473-го тиража "Русского лото", выигравшим 1 млрд рублей, стал Александр Земсков, слесарь из Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством после вычета налога Земсков получит 850 100 000 рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета за вычетом налога. При этом 85% от суммы уплаченного налога пойдет в региональный бюджет Нижегородской области, 10% - в бюджет города (Нижнего Новгорода), 5% - в бюджет муниципального округа, отмечается в материале.

"Сразу осознать подобное невозможно. Мы с супругой намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард - это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею", - приводятся в сообщении слова Земскова.

Отвечая на вопрос о том, как семья планирует потратить выигрыш, Александр подчеркнул, что планирует расходовать деньги разумно, в частности, вложить их в свое дело. "Хорошо, что выплата выигрыша будет в течение 180 дней - не хочется совершать импульсивных трат. Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки", - рассказывает Земсков.

Первый лотерейный миллиардер в России проявился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Победительницей стала Надежда Бартош.