Розенбаум прокомментировал данные СМИ об экстренной госпитализации

Народный артист России сообщил, что перенес концерт в Братске, его состояние здоровья в порядке

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Розенбаум перенес концерт в Братске и поблагодарил всех за заботу и поддержку, его состояние здоровья в порядке.

Ранее СМИ сообщали, что артиста экстренно доставили в одну из больниц Красноярска.

"Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести", - написал он во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что "в остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье".