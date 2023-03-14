Розенбаум прокомментировал данные СМИ об экстренной госпитализации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Розенбаум перенес концерт в Братске и поблагодарил всех за заботу и поддержку, его состояние здоровья в порядке.
Ранее СМИ сообщали, что артиста экстренно доставили в одну из больниц Красноярска.
"Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести", - написал он во вторник на своей странице во "ВКонтакте".
Он добавил, что "в остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье".