Прокуратура Приморья выявила более 200 нарушений при ликвидации последствий снегопада

В том числе прокуроры Владивостока внесли более 85 представлений об устранении нарушений, решается вопрос о возбуждении административных дел

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Прокуроры пострадавших от снегопадов территорий Приморья провели проверки работ по ликвидации последствий стихии. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Приморского края, всего на четырех территориях, включая Владивосток, выявлено уже больше 200 нарушений.

"Представители надзорного ведомства дали оценку исполнению требований законодательства при содержании автомобильных дорог, придомовых территорий, общественных пространств, в том числе мест сбора и накопления коммунальных отходов. Всего к настоящему моменту выявлено более 200 нарушений. Прокуроры Владивостока внесли более 85 представлений об устранении нарушений, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. В том числе прокурор Владивостока внес представление главе краевой столицы", - говорится в сообщении.

Также прокурор Уссурийска внес 40 представлений и вынес постановления о возбуждении 37 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц управляющих компаний. Прокуратура Надеждинского района внесла представления руководителям 5 управляющих организаций и главе органа местного самоуправления. Прокурор Хасанского района внес 4 представления и вынес 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Уточняется, что проверки будут продолжаться.

В конце прошлой недели циклон принес в Приморский край снег и порывистый ветер, было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные синоптики зафиксировали превышение месячной нормы осадков в 13 городах и районах Приморского края. Из-за аварии в непогоду без света временно остались все населенные пункты Хасанского района с населением 30 тыс. человек.