Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ в России

Как отметили в ведомстве, на десятой неделе 2023 года в стране зарегистрировали около 80 тыс. случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ в России, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тыс. случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на десятой неделе 2023 года в России зарегистрировали около 80 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 11,5% меньше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон".

В российских регионах при этом продолжают проводиться профилактические и противоэпидемические мероприятия, добавили в Роспотребнадзоре.