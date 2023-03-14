Помощь участникам СВО и их близким: кому и какие льготы положены

Кадровые военные, призывники по частичной мобилизации и добровольцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), имеют право на множество льгот и пособий. Преференции есть также и у членов их семей. Причем особые возможности доступны россиянам не только пока идут боевые действия, но сохранятся и после их окончания. Собрали меры господдержки участников СВО.

Личные преференции

Все мобилизованные приравниваются к кадровым военнослужащим, заключившим контракт, и получают соответствующее продовольственное, вещевое и денежное обеспечение — от 195 тыс. рублей в месяц. Это регламентирует указ, который президент России Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года.

Также мобилизованные получают бессрочные льготы: право на бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в санаторий и обеспечение лекарствами, государственное страхование жизни и здоровья.

С ноября статус военнослужащих и равные с ними права получили и добровольцы, участвующие в СВО.

Трудовые и финансовые гарантии

На период мобилизации за гражданами сохраняется рабочее место. Договор с ними не прекращается, а только приостанавливается. Трудовой и профессиональный (например, педагогический и медицинский) стаж добровольцев продолжает накапливаться, он будет учтен при начислении будущей страховой пенсии. Более того, во время участия в СВО стаж исчисляется в двойном размере.

Продлили сроки предоставления налоговых деклараций (за исключением отчетов по НДС) и выписок о движении средств по счетам для мобилизованных. В том числе корректировки коснулись расчетов с иностранными организациями, НДФЛ, авансовых платежей и бухгалтерского учета.

Безвозмездные выплаты мобилизованным, добровольцам и военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей в рамках господдержки освобождены от уплаты НДФЛ. Подоходным налогом не облагаются и суточные тех, кого командируют в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, участникам спецоперации и их родным не начисляют пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капитальный ремонт.

Судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев приостановлено. Тем не менее они по-прежнему обязаны выплачивать алименты и компенсации вреда из-за смерти кормильца.

А на потребительские займы и кредиты, выданные до дня призыва или начала участия военнослужащего в СВО, до 31 декабря 2023 года можно оформить каникулы. Они доступны и для ипотеки. Подать заявление могут родственники. Отсрочка предоставляется на весь период участия мобилизованного или добровольца в СВО плюс 30 дней после возвращения со службы. Если тот заболел или получил ранение, каникулы продлевают на время госпитализации. А в случае гибели или получения инвалидности I группы долги полностью спишут.

Кредитные каникулы доступны в том числе предпринимателям. Их предоставят ИП, а также ООО, в которых зарегистрирован только один участник. Кроме того, если руководитель одновременно является единственным учредителем компании, то на время службы он освобождается от обязанности предоставлять статистическую отчетность. А транспортный, земельный и имущественный налоги можно выплатить в течение трех месяцев после демобилизации.

Поддержка семей

Семьи военнослужащих оформляют пособия на детей в упрощенном порядке без учета доходов мобилизованного. Кроме того, Минобрнауки РФ готовит изменения в правила приема в вузы. Когда приказ примут, для детей "участников боевых действий в иностранных государствах" появится отдельная квота — не менее 10% от контрольных цифр приема, установленных в образовательном учреждении.

В случае ранения, травмы или контузии военным, волонтерам, госслужащим и другим людям, командированным в зону СВО, полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей. Если человек погиб, между членами семьи в равных долях распределяют 5 млн рублей.

Супругам и родителям погибшего или пропавшего без вести человека назначают пенсию по потере кормильца и ежемесячную денежную компенсацию. Им также возмещают 60% ежемесячных расходов на оплату:

коммунальных платежей;

разовых услуг электрика и сантехника;

установки стационарного городского телефона.

Кроме того, Социальный фонд России выплачивает ежемесячное пособие детям — 2,8 тыс. рублей.

После демобилизации

После демобилизации участники СВО получают статус ветеранов боевых действий и право на все льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные соответствующим федеральным законом. При увольнении со службы в запас положено единовременное пособие в размере двух окладов по воинской должности. Если это произошло из-за травмы, контузии или болезни, сумма составляет 2 млн рублей. Социальный фонд России выплачивает ветеранам ежемесячно 3,9 тыс. рублей.

Те, кто в результате спецоперации стали инвалидами, в зависимости от тяжести нарушений получают государственную пенсию в размере от 12,1 до 20,8 тыс. рублей. Дополнительно им выплачивают 2,4 тыс. рублей на каждого ребенка-иждивенца (в отдельных случаях до достижения 23 лет).

Если травма была получена в ходе боевых действий, ветеран имеет право на ежемесячную денежную компенсацию в размере от 4,4 до 22 тыс. рублей, ежемесячную выплату 7 тыс. рублей и ежемесячное обеспечение 1 тыс. рублей. Если же серьезные проблемы со здоровьем стали результатом болезни, предусмотрены ежемесячные выплаты от 2,8 до 5 тыс. рублей.

Важно помнить, что ветераны боевых действий с 2015 года имеют право не платить налог на имущество. Льгота распространяется на одну квартиру, ее часть или комнату, один жилой дом или его часть, один гараж и другие строения, предусмотренные Налоговым кодексом. Кроме того, ветераны могут не платить земельный налог на участок в шесть соток. А также им полагается компенсация — 50% взносов на капремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме.

После демобилизации, устроившись на гражданскую службу, участники боевых действий имеют право на отпуск в удобное для них время. Плюс они могут дополнительно отдыхать 35 дней без сохранения зарплаты. А еще бывшие военные вправе получить дополнительное профессиональное образование и обучение за счет работодателя. В вузы Герои России — участники СВО поступают без вступительных испытаний.

Персональная забота

Выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, президент предложил создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет:

координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки;

решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации;

помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии.

Отдельной важной задачей фонда станет организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается.

За каждой семьей погибшего и каждым ветераном будет закреплен персональный соцработник. Координатор в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать все возникающие вопросы.

Новый госфонд будет действовать по принципу "одного окна". Планируется, что он начнет функционировать во всех регионах уже в 2023 году. 27 февраля в Москве в районе Филевский парк уже открылся первый профильный единый центр. Подобные учреждения в других городах смогут использовать успешный столичный опыт как образец.

Единые центры поддержки должны стать местом, где можно не только получить помощь, но и просто общаться с единомышленниками и хорошо проводить время. Например, в московском отделении уже сейчас работают кафе, библиотека, медиагостиная с оборудованием для занятий киберспортом, зал для лекций и кинопоказов, детская игровая комната. В августе в соседнем корпусе планируют открыть спортзал, бильярдный клуб и столярную мастерскую. К работе привлекают волонтеров, некоммерческие организации (НКО) и благотворительные фонды.

В дальнейшем в таких центрах, как ожидается, будут поддерживать также ветеранов других боевых действий и участников локальных конфликтов.

Анастасия Носова