14 марта, 08:25

Розенбаум перенес операцию в Красноярске во время гастролей

Директор компании "Музыкальный город" Александр Рыжов сообщил, что народного артиста России планируют выписать из больницы 15 марта

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Розенбаум, доставленный в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске во время своих гастролей, в настоящее время чувствует себя отлично и уже в среду утром вернется в отель. Об этом ТАСС сообщил организатор гастролей певца в Красноярске, директор компании "Музыкальный город" Александр Рыжов во вторник.

"Александр Яковлевич в данный момент находится в БСМП. Чувствует себя отлично. Завтра утром вернется в отель. Дальше перелетаем в Иркутск и 18.03 концерт в Ангарске, и дальше по графику Иркутск, Улан-Удэ и Чита", - сообщил Рыжов.

Также представительница артиста в беседе с ТАСС поблагодарила врачей за проделанную работу. "Врачи чудесные. Все сделали хорошо, вовремя. Операцию провели", - сказала собеседница агентства. 

Теги:
РоссияРозенбаум, Александр Яковлевич
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