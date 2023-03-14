В Москве пройдет фестиваль в честь 50-летия работы отрядов юных инспекторов движения

В мероприятии примут участие более 400 школьников-активистов, которые в своих образовательных организациях привлекают внимание к соблюдению ПДД и внимательному передвижению по улицам города

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фестиваль в честь 50-летия с момента создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) проведут 17 марта в Москве, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На празднике встретятся больше 400 школьников-активистов, которые в своих образовательных организациях привлекают внимание к соблюдению ПДД и внимательному передвижению по улицам города. Мероприятие посетят сотрудники ведомств и служб, обеспечивающих дорожную безопасность в столице, и заслуженные педагоги-руководители ЮИД. От экспертов дети услышат об особенностях и специфике их работы и о неординарных ситуациях на дорогах столицы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ребята познакомятся с историей самого юношеского объединения и узнают, как раньше, начиная с 1985 года, проходили слеты ЮИД в Москве. А велоспортсмены, эксперты ПДД и специалисты Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф дадут активистам практические советы по подготовке к соревнованиям в различных направлениях. На фестивале школьники поучаствуют в фотовыставке "Московский ЮИД сегодня", представлении по правилам дорожного движения "Очень правильное шоу! Версия 2.0" и покажут спектакль "ПДД-театр! Дети-детям", на котором с помощью кукол-рукавичек проиллюстрируют разные ситуации на дорогах.

Фестиваль "ЮИДу - 50 лет" пройдет в Центре детского и юношеского творчества "Бибирево".

Количество дорожных происшествий из-за неосторожности детей в 2022 году снизилось в Москве на 31% по сравнению с показателем за предыдущий год.