Путин направил приветствие участникам первого конгресса Международного движения русофилов

Президент отметил, что в основе движения лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов, отметив взаимоуважение, связывающее россиян с другими народами. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В основе вашего зарождающегося общественного движения давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что участников конгресса объединяет искренняя любовь к России и ее культуре. "Мы высоко ценим вашу твердую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество", - добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что форум будет проходить в созидательном и конструктивном ключе, а также поблагодарил организаторов мероприятия за проделанную работу и пожелал участникам конгресса успехов.

По данным организаторов, в конгрессе Международного движения русофилов примут участие заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества "Царьград" Константин Малофеев, политические деятели и общественные активисты из 40 стран.