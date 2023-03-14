14 марта, 08:44

"Новые люди" подготовили законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях

По словам депутата Антона Ткачева, во фракции считают неприемлемым штрафовать людей за эмоции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Новые люди" подготовили и направят на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях. Об этом журналистам заявил во вторник депутат Антон Ткачев.

По его словам, во фракции считают неприемлемым штрафовать людей за эмоции.

"Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях. Невероятно, но факт: людей в России привлекают по статьям только за одно нажатие мышкой. Лайк не злостное планируемое преступление. Иногда люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста. Поэтому мы предлагаем дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях. Российскую армию нельзя дискредитировать лайком", - отметил Ткачев.

Депутат обратил внимание на позицию Верхового суда РФ. "Несколько лет назад там на пленуме постановили, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом", - подчеркнул парламентарий. 

Теги:
РоссияТкачев, Антон Олегович
© Информационное агентство ТАСС
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