В Курганской области увеличили группировку тушения природных пожаров в 1,7 раза

Численность группировки составляет в регионе свыше 4,5 тыс. человек

ТАСС, 14 марта. Группировку сил для тушения природных пожаров увеличили в 1,7 раза в 2023 году по сравнению с прошлым годом в Курганской области. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Олег Поршаков.

"Значительно усилена группировка сил и средств за счет собственных ресурсов, привлекаемых для тушения пожаров: если у нас была в прошлом году группировка около 2,5 тыс., в настоящее время группировка составляет более 4,5 тыс. человек - то есть увеличение группировки в 1,7 раза. Здесь большую помощь нам оказывают люди, которые изъявили желание оказать свою помощь именно в тушении природных пожаров - арендаторы лесных участков, охотпользователи, фермеры, добровольцы и волонтеры", - сказал он в прямом эфире, посвященном подготовке к пожароопасному сезону в регионе, в группе правительства области в соцсети "ВКонтакте".

Пожароопасный сезон будет объявлен в регионе в начале апреля.

В прошлом году в Курганской области сложилась сложная пожарная обстановка - с 10 мая на всей территории региона был установлен режим ЧС, в этот день в МЧС сообщили о 36 пострадавших строениях, пожарные отстояли 10 социально значимых объектов и объектов экономики, пресекли распространение огня на более чем 1,5 тыс. жилых домов. Режим был снят 19 мая. С 11 июля на территории Курганской области был зафиксирован желтый уровень опасности в связи с жарой. В целом на территории Уральского федерального округа в 2022 году материальный ущерб от природных пожаров превысил 4 млрд рублей.