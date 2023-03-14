В Петербурге запретят выходить на лед водоемов с 15 марта

В городе также усилят рейды по мониторингу ледовой обстановки и поиску нарушителей на акваториях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Выход на лед на территории Санкт-Петербурга запретят с 15 марта. Об этом во вторник предупредило ГУ МЧС России по городу.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям нашего города, что с 15 марта 2023 года вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте города", - передает пресс-служба ведомства.

С 15 марта также усилят рейды по мониторингу ледовой обстановки и поиску нарушителей на акваториях города. Проверки будут осуществлять силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, поисково-спасательной службы Петербурга. Нарушителям грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее МЧС неоднократно предупреждало об опасности выхода на лед, а также о спасении рыбаков с дрейфующих льдин и помощи им в акватории Финского залива.