Первые детские "Кванториумы" построят в трех крупных городах Ямала

Первый "Кванториум" будет построен в Ноябрьске в форме шестигранника, в нем разместятся 15 современных лабораторий для изучения естественных и технических наук

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют построить в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде "Кванториумы" - современные центры нового формата дополнительного образования для учащихся 5-11-х классов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Современные центры нового формата дополнительного образования появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. В активной стадии строительства "Кванториум" в самом южном городе округа - в Ноябрьске. Он станет первым на Ямале", - говорится в сообщении с уточнением, что в каждом центре предусмотрены лаборантские, мастерские, планетарии, зоны проектной деятельности и коворкинг-пространства.

Отмечается, что в Ноябрьске в "Кванториуме" в форме шестигранника разместятся 15 современных лабораторий для изучения естественных и технических наук. В центре школьники смогут заниматься дизайном, проектированием роботов, разработкой виртуальной реальности и авиамоделированием. В Новом Уренгое здание будет иметь шестиугольную форму с кубическими объемами. С первого по третий этаж разместятся пространства, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и учебными программами по проектированию виртуальной реальности, нанотехнологиям, авиации, робототехнике, космонавтике, геоинформатике, энергетике и промышленному дизайну.

В столице округа - Салехарде - детский технопарк "Кванториум" будет восьмиугольной формы, на первом этаже предусмотрены зоны для репетиций, учебно-производственные цехи, лаборатории, 3D-кинотеатр и интернет-кафе с лаунж-зоной. На втором этаже разместятся семь основных "Кванториумов" для занятий с детьми, интерактивная библиотека с шахматной зоной, пространство "Город профессий" и музей науки. На третьем этаже будут расположены учебные зоны и помещения для изучения английского языка, математики и "квантошахмат". Четвертый этаж займет просторная обсерватория.

Строительство "Кванториумов" в округе решает задачи нацпроекта "Образование". Инновационные площадки позволят внедрить новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. Кванториумы рассчитаны на школьников 5-11-х классов.