В РПЦ прокомментировали выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Это нужно для уничтожения общей с Россией истории, заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предписание правительства Украины монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру направлено на уничтожение совместного прошлого с Русской православной церковью. Об этом во вторник заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Эти действия имеют в своей цели очень простую вещь: они хотят стереть общее будущее, и общее настоящее, и общую историю, которую имела Русская церковь на всем этом общем духовном пространстве. Они хотят, по большому счету, сделать так, будто история украинского православия началась в 2018 году", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кипшидзе назвал преступлением действия украинской власти, пытающейся "выгнать людей из дома", а саму власть, которая начинает бороться с церковью под каким бы то ни было предлогом - безбожной.

"Она выполняет лишь функцию легализации власти и всего того насилия, которое эта власть реализует в отношении верующих украинской православной церкви. <…> Они хотят сделать так, как будто бы история украинского православия началась в 2018 году, когда украинские раскольники получили томос (свидетельство об автокефалии УПЦ - прим. ТАСС), получили некий ярлык на то, чтобы издеваться над православными верующими украинской церкви. Вот для них это начало какой-то их новой истории", - добавил Кипшидзе.

Ранее 10 марта на сайте обители было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского.