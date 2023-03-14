Комитеты СФ поддержали кандидатуру Найды на пост военного прокурора ОГВ

Его кандидатура ранее была представлена палате президентом РФ для проведения консультаций

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности на совместном заседании во вторник поддержали кандидатуру военного прокурора Черноморского флота Алексея Найды на должность военного прокурора Объединенной группировки войск (ОГВ).

Кандидатура Найды ранее была представлена палате президентом РФ для проведения консультаций. В соответствии с регламентом СФ консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

По данным портала Ленинградского суворовского училища, которое окончил Найда, он родился в 1974 году. С 1996 года работал в органах военной прокуратуры, а с 2019 года стал военным прокурором Черноморского флота. Имеет звания заслуженного и почетного работника прокуратуры РФ.

Информация о результатах рассмотрения профильными комитетами СФ кандидатуры на должность военного прокурора Объединенной группировки войск будет доведена до сенаторов на пленарном заседании палаты в среду.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.