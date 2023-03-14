Комитет СФ поддержал введение уголовного наказания за дискредитацию добровольцев СВО

Согласно законопроекту, ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников спецоперации составит до семи лет лишения свободы, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в ходе предварительного рассмотрения поддержал и рекомендовал палате одобрить на заседании в среду законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Госдума во вторник планирует рассмотреть этот законопроект в третьем чтении. Речь идет о проекте поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, который изначально был направлен на введение наказания за повторное проникновение на охраняемые Росгвардией важные государственные объекты. Ко второму чтению документ был дополнен нормами об ответственности за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев.

Ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, согласно предлагаемым нормам составит до семи лет лишения свободы, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. По действующим сегодня нормам за такое преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, грозит до трех лет лишения свободы. Если действия привели к смерти или массовым беспорядкам, наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки распространяют действие статьи на добровольцев и увеличивают максимально возможные санкции за совершение таких преступлений - они могут составить до пяти и семи лет лишения свободы соответственно.

На добровольческие формирования также предлагается распространить действие ст. 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ. По действующим нормам за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Такую же ответственность предлагается применять и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях. Кроме того, за публичное распространение фейков о добровольцах с помощью служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а также по мотивам политической, расовой или идеологической ненависти теперь также будет грозить штраф до 5 млн рублей.

При этом увеличивается максимально возможное наказание за публичное распространение заведомо ложной информации как об использовании ВС РФ за пределами РФ, так и о действиях добровольческих формирований. Наказание за такое преступление может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как установлено сегодня. Размер возможных штрафов за такое преступление остается прежним - они могут составить от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.

Административное наказание

Также комитет поддержал законопроект об административной ответственности за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев. Документ должен быть рассмотрен во вторник Госдумой в третьем чтении.

Изначально инициатива предусматривала только санкции за публикацию в СМИ инструкций по изготовлению патронов. Ко второму чтению в документ также были внесены изменения, которые распространяют ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, и на добровольческие формирования, организации или лица, содействующие ВС РФ в выполнении возложенных на них задач.

Административные санкции остаются прежними. Так, за действия по дискредитации ВС РФ и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также вводится ответственность за распространение в СМИ сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов, за исключением сведений о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.