Британский центр кибербезопасности проводит проверку TikTok

Замглавы МВД королевства Том Тугендхат не исключил возможности введения запрета на использование китайской соцсети в том или ином виде

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Национальный центр кибербезопасности Великобритании начал проверку приложения для смартфонов TikTok, чтобы определить, создает ли оно угрозу для надежности хранения данных пользователей. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News замглавы МВД королевства Том Тугендхат.

"Важно точно понимать, какие вызовы создают подобные приложения, что [из разрешений на доступ к данным на устройстве] они требуют и как проникают в нашу жизнь. Поэтому я попросил Национальный центр кибербезопасности изучить этот вопрос. Пока я еще не получил ответов", - сказал он.

Тугендхат не исключил возможности введения запрета на использование TikTok в том или ином виде, подчеркнув, что разные страны выбирают различные подходы к этому вопросу. Он признал, что китайская соцсеть TikTok стала для многих молодых людей основным источником новостей. По словам замминистра, важно понимать, "кому принадлежат источники новостей", чтобы ограничить угрозу идеологического влияния.

10 марта стало известно, что Бельгия запретила должностным лицам высшего ранга использовать приложение TikTok на смартфонах и других служебных электронных устройствах. Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент также запретили всем своим служащим использовать это приложение на служебных смартфонах, объясняя это опасением кибершпионажа со стороны Китая. Законопроект о запрете соцсети обсуждается сейчас Конгрессом США. TikTok входит в число более чем 200 разработанных в КНР мобильных приложений, заблокированных властями Индии в связи с угрозой национальной безопасности и конфиденциальности пользователей.