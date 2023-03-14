Первая в ДНР компания получила российскую лицензию на разработку и производство лекарств

"Центр управления качеством больничной гигиены" специализируется на производстве дезинфицирующих, профессиональных моющих средств, кожных антисептиков, БАД и другой продукции

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Центр управления качеством больничной гигиены" первой в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила российскую лицензию на разработку и производство лекарств, сообщил во вторник председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

"Первая донецкая компания, а именно "Центр управления качеством больничной гигиены", получила официальную лицензию на разработку и производство лекарственных средств. Компания специализируется на производстве дезинфицирующих, профессиональных моющих средств, кожных антисептиков, БАД, средств профилактики и комплексной терапии, обладающих антибактериальной и иммуномодулирующей активностью на натуральной основе, а также парфюмерно-косметической продукции и безопасной бытовой химии", - говорится в опубликованном сообщении.

Хоценко добавил, что получение лицензии дает возможность зарегистрировать новые лекарственные средства и снизить себестоимость антисептических средств в ДНР. Параллельно с лицензированием правительство республики работает над экспортом лекарств в другие регионы России.