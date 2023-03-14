В Бийске планируют расширить ливневку на улицах после подтоплений

Власти города также намерены закупить дополнительную водооткачивающую технику

БАРНАУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Администрация Бийска, где произошли массовые подтопления дорог, планируют расширить ливневую канализацию на нескольких улицах, а также приобрести дополнительную водооткачивающую технику. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Виктор Щигрев.

"Эта весна еще раз показала, какие участки улиц ежегодно вызывают проблемы из-за подтоплений. Мы перестроим работу. Уже провели оперативное совещание с управлением капитального строительства и депутатами. Решили, что будем принимать меры по расширению и строительству ливневой канализации на некоторых улицах, а также приобретать дополнительную водооткачивающую технику", - написал он.

Щигрев уточнил, что сейчас полностью приведены в порядок участки на пяти улицах города. Организован контроль за участками, подверженных подтоплению. Задействованы службы ГОЧС, МУП города Бийска "Водоканал" и частные предприятия. Помогают и сотрудники МЧС. "Снег продолжает таять, поэтому ситуацию по городу продолжаем держать на контроле", - добавил глава города.

Ранее в социальных сетях распространились фото и видео улиц Бийска, заполненных талыми водами. Подтопления мешали проезду автотранспорта и движению пешеходов. К борьбе со стихией были привлечены силы МЧС. На ситуацию в городе обратил внимание губернатор региона Виктор Томенко, поручивший краевому правительству помочь властям Бийска.

Бийск является наукоградом с численностью населения более 200 тыс. человек.