Московские школьники завоевали 48 дипломов в финале Открытой олимпиады по программированию

Столичные ученики завоевали 18 дипломов первой степени, 15 - второй, 15 - третьей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Школьники Москвы в финале XVII Открытой олимпиады по программированию завоевали 48 дипломов. Ребята продемонстрировали свои знания и умения, решая задачи на С++ и других языках программирования, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе Департамента образования города Москвы.

"Итоги XVII Открытой олимпиады школьников по программированию подвели в Москве. Столичные ученики завоевали 18 дипломов первой степени, 15 - второй, 15 - третьей. Финал проходил в Москве. Всего на заключительном этапе выступили больше 400 детей из России, Армении, Белоруссии и Болгарии", - отметили в пресс-службе.

Олимпиада проходила в два этапа. В рамках отбора участники решали 13 задач на одном из популярных языков программирования и писали программный код. Школьники с лучшими результатами получили приглашение в финал.

"За победу борются по-настоящему способные и талантливые ребята из Москвы и других регионов. Диплом олимпиады обеспечит льготы при поступлении в вузы. И я уверена, что нынешние финалисты обязательно станут студентами ведущих университетов, а затем построят успешные карьеры в IТ-индустрии", - сказала главный тренер сборной Москвы по информатике на Всероссийской олимпиаде школьников Елена Андреева.

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года. По сложности задач и уровню требуемых от участников знаний она не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады по информатике. Организуют олимпиаду столичный департамент образования и науки, Московский физико-технический институт и Центр педагогического мастерства при поддержке компании 1С.