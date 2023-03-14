В Курганской области из-за непогоды ограничили перевозки опасных грузов

На территории региона ожидаются дожди и мокрый снег

ТАСС, 14 марта. Ограничения движения для грузовиков с опасным и крупногабаритным грузом введены на дорогах регионального и межмуниципального значения в Курганской области из-за непогоды - дождя и мокрого снега, образования гололедицы. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"14 марта с 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС), по информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, до особого распоряжения введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с прохождением по территории региона атмосферного циклона с обильным выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, образованием снежного наката, наледи на автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.

Ранее также региональный главк МЧС призвал курганцев отказаться от дальних поездок из-за непогоды.