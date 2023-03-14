В Липецкой области на 30% снизилось число заболевших ОРВИ

Всего за прошлую неделю в регионе заболели почти 5,8 тыс. человек, 53,3% из них составляют дети в возрасте до 14 лет

ТАСС, 14 марта. Около 5,8 тыс. жителей Липецкой области заразились за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 30% меньше уровня прошлой недели. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"По результатам недельного мониторинга за десятую календарную неделю зарегистрировано 5 795 случаев ОРВИ, что на 30% ниже уровня девятой недели. Среди заболевших 53,3% - дети в возрасте до 14 лет", - говорится в сообщении.

Неделей ранее в регионе было выявлено 8 325 случаев ОРВИ, из них 52,2% - дети в возрасте до 14 лет. По данным Роспотребнадзора по Липецкой области, снижение заболеваемости связано с тем, что люди с легкой формой ОРВИ меньше обращались к врачам в праздничные дни.

Как уточняется в сообщении, в регионе за неделю выявлено 22 заболевших гриппом, на предыдущей неделе таких случаев было 26.